Генінсон: Мої досягнення? Я зберіг чемпіонат і залучив нефутбольних спонсорів

Володимир Генінсон / footboom

Екс-президент УПЛ Володимир Генінсон пояснив, що хорошо зробив на своїй посаді протям двох років.

Про це пише Футбол 24.

"Досягнення у своїй роботі? Збереження чемпіонату, залучення спонсорів з нефутбольного ринку, які не є власниками клубів. Усі вкладення, які клуби дали в Прем'єр-лігу, в повному обсязі отримали назад", - розповів функціонер.

"Що не вийшло зробити? Найголовніше - об'єднати всі 12 клубів. Досі кожен клуб хоче перетягнути ковдру на себе, а в нинішніх ситуаціях треба бути одним цілим. Два-три роки почекати, поки не покращиться ситуація, а тоді вже починати гойдалки, якщо це комусь треба і в цьому буде сенс", - вважає фахівець.

"Учора була довга зустріч з Гріммом. Я показав як до цього працювала Прем'єр-ліга, розповів, які є ідеї. Пообіцяв допомагати йому порадами, знайомством з клубами, усім, чим зможу", - сказав Генінсон.

Нагадаємо, що Генінсон отримав задовільну оцінку від клубів УПЛ за свою роботу.