Як Бущан у ближній кут пропустив від Карпат у першому матчі після травми. ВІДЕО

Георгій Бущан / ФК Динамо

6 квітня у чемпіонаті України U-21 відбувся матч Динамо - Карпати (2:2).

У воротах киян вийшов голкіпер першої команди Георгій Бущан, який відновився після травми ноги, отриманої на зборах.

У другому таймі помилка Бущана призвела до голу в ближній кут від Буська.

Нагадаємо, що Бущан не поїхав би грати до Росії.