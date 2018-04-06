СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
326 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 17:18
Як Бущан у ближній кут пропустив від Карпат у першому матчі після травми. ВІДЕО
|Георгій Бущан / ФК Динамо
6 квітня у чемпіонаті України U-21 відбувся матч Динамо - Карпати (2:2).
У воротах киян вийшов голкіпер першої команди Георгій Бущан, який відновився після травми ноги, отриманої на зборах.
У другому таймі помилка Бущана призвела до голу в ближній кут від Буська.
Нагадаємо, що Бущан не поїхав би грати до Росії.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій