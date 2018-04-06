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205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 17:34
Лідер Шахтаря може перейти в Інтер за 20 млн євро
|Марлос
Півзахисник Шахтаря Марлос, у послугах якого зацікавлений міланський Інтер, може перейти до складу італійців не менше, ніж за 20 мільйонів євро.
Про це повідомляє Tuttosport.
Така сума пов'язана з тим, що вже влітку 2019 року Марлос може стати вільним агентом.
Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо особисто зацікавлений у придбанні 29-річного футболіста, пише Трибуна.
Нагадаємо, що 19-річний воротар Зорі перейде в Інтер за 6 мільйонів євро.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій