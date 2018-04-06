Лідер Шахтаря може перейти в Інтер за 20 млн євро

Марлос

Півзахисник Шахтаря Марлос, у послугах якого зацікавлений міланський Інтер, може перейти до складу італійців не менше, ніж за 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє Tuttosport.

Така сума пов'язана з тим, що вже влітку 2019 року Марлос може стати вільним агентом.

Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо особисто зацікавлений у придбанні 29-річного футболіста, пише Трибуна.

Нагадаємо, що 19-річний воротар Зорі перейде в Інтер за 6 мільйонів євро.