Степаненко: Після конфлікту з Ярмоленком ми тільки посміялися з цього, було весело

Андрій Ярмоленко і Тарас Степаненко публічно помирилися

Футболісти збірної України Тарас Степаненко і Андрій Ярмоленко більше не конфліктують.

Про це сказав півзахисник Шахтаря Степаненко.

"У мене в колекції серед динаміських точно є футболка Андрія Ярмоленко і Романа Зозулі ще тих часів, коли він виступав за киян", - розповів гірник.

"Момент із Ярмоленком? Це було, і це теж досвід для мене. Потрібно правильно виходити з таких ситуацій, ставати розумнішими. Я думаю, що з багатьма трапляються епізоди, які не завжди приємно згадати, проте, негативний досвід - це теж досвід. Із помилок зроблені висновки, і я намагаюся їх не повторювати", - запевнив гравець.

- Як ви сприймали те, що ваші слова "на всю країну заявляю, що Ярмоленко мені більше не друг" стали своєрідним мемом?

"Моя заява, що Ярмоленко мені більше не друг? Я ставився до цього з гумором. Це було сказано на емоціях, відразу після гри. Я зараз з Андрієм нормально спілкуюся, потім ми тільки посміялися над цим, було весело", - цитує Степаненка КП в Україні.

Нагадаємо, що два роки тому Ярмоленко підступно вдарив Степаненка в сутичці матчу Динамо - Шахтар.