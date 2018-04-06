СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
517 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 18:53
Захисник Олімпіка: Одного разу валізу Гармаша перевіряли в аеропорту, а він сказав, що там бомба
|Денис Гармаш
У 2009 році півзахисник Динамо Денис Гармаш вирішив пожартувати в аеропорту Ірландії, заявивши, що в його валізі є бомба.
Про це розповів захисник Олімпіка Темур Парцванія, який грав із Гармашем в складі молодіжної збірної.
"Якось їздили в Ірландію на турнір. Проходимо огляд в аеропорту, тут Гармаш вирішив пожартувати. Його валізу взяли на огляд, а він каже - там бомба. Ну в Ірландії хлопці серйозні, забрали його в кабінет, години дві чекали Дениса, поки його оглянуть з ніг до голови. Думали, що терорист. Гармаш завжди міг добре пожартувати", - цитує Парцванію footboom.
Нагадаємо, що Динамо чотири місяці не платило зарплату Гармашу перед продовженням контракту.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій