Захисник Олімпіка: Одного разу валізу Гармаша перевіряли в аеропорту, а він сказав, що там бомба

Денис Гармаш

У 2009 році півзахисник Динамо Денис Гармаш вирішив пожартувати в аеропорту Ірландії, заявивши, що в його валізі є бомба.

Про це розповів захисник Олімпіка Темур Парцванія, який грав із Гармашем в складі молодіжної збірної.

"Якось їздили в Ірландію на турнір. Проходимо огляд в аеропорту, тут Гармаш вирішив пожартувати. Його валізу взяли на огляд, а він каже - там бомба. Ну в Ірландії хлопці серйозні, забрали його в кабінет, години дві чекали Дениса, поки його оглянуть з ніг до голови. Думали, що терорист. Гармаш завжди міг добре пожартувати", - цитує Парцванію footboom.

Нагадаємо, що Динамо чотири місяці не платило зарплату Гармашу перед продовженням контракту.