Фонсека обговорює новий контракт із Шахтарем

Сергій Палкін і Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека веде переговори з клубом щодо продовження контракту.

Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Чи пропонував Шахтар новий контракт Фонсеці і що він відповів? Ми зараз обговорюємо новий контракт", - цитує Палкіна Футбол 24.

Нагадаємо, що у Фонсеки з'явився ще один перспективний варіант продовження кар'єри.

Раніше повідомлялося, що офіс компанії Ахметова відвідав екс-тренер гірників Мірча Луческу.