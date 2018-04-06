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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 19:19
Фонсека обговорює новий контракт із Шахтарем
|Сергій Палкін і Паулу Фонсека / ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека веде переговори з клубом щодо продовження контракту.
Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін.
"Чи пропонував Шахтар новий контракт Фонсеці і що він відповів? Ми зараз обговорюємо новий контракт", - цитує Палкіна Футбол 24.
Нагадаємо, що у Фонсеки з'явився ще один перспективний варіант продовження кар'єри.
Раніше повідомлялося, що офіс компанії Ахметова відвідав екс-тренер гірників Мірча Луческу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій