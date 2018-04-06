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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 19:40
Тренер Ювентуса розповів, що треба зробити, щоб стати на один рівень з Реалом
|Массіміліано Аллегрі
Туринський Ювентус має провести неймовірну трансферну кампанію.
Про це заявив наставник старої синьори Массіміліано Аллегрі, пише Football-italia.
"Ми завжди розраховуємо на молодих гравців. Не думаю, що клубу потрібно проводити фундаментальні зміни, однак треба провести неймовірну трансферну кампанію", - сказав тренер.
"Ювентус регулярно доповнює склад як молодими, так і досвідченими виконавцями, і наступного літа потрібно продовжити робити це", - цитує Аллегрі sport.ua.
Нагадаємо, що Аллегрі влітку може очолити ПСЖ.
Також повідомлялося, що Ювентус поступився Реалу в 1/4 Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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