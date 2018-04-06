Тренер Ювентуса розповів, що треба зробити, щоб стати на один рівень з Реалом

Массіміліано Аллегрі

Туринський Ювентус має провести неймовірну трансферну кампанію.

Про це заявив наставник старої синьори Массіміліано Аллегрі, пише Football-italia.

"Ми завжди розраховуємо на молодих гравців. Не думаю, що клубу потрібно проводити фундаментальні зміни, однак треба провести неймовірну трансферну кампанію", - сказав тренер.

"Ювентус регулярно доповнює склад як молодими, так і досвідченими виконавцями, і наступного літа потрібно продовжити робити це", - цитує Аллегрі sport.ua.

Нагадаємо, що Аллегрі влітку може очолити ПСЖ.

Також повідомлялося, що Ювентус поступився Реалу в 1/4 Ліги чемпіонів.