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257 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 19:53
Полісся розгромило Арсенал, Агробізнес не залишив шансів Поділлю. Інші матчі 21 туру Другої ліги
6 квітня в межах 21 туру Другої ліги відбулися 5 матчів.
Нагадаємо, що напередодні Скала програла Прикарпаттю.
Чемпіонат України
Друга ліга
21 тур
6 квітня
Група А
Львів - Буковина 0:0
Арсенал-Київщина - Полісся 0:4 (0:3, 0:1)
Голи: 0:1 - 2 Малєй, 0:2 - 3 Шаврін, 0:3 - 17 Шаврін, 0:4 - 56 Дячук
Поділля - Агробізнес 0:4 (0:0, 0:4)
Голи: 0:1 - 46 Груша, 0:2 - 60 Атласюк, 0:3 - 76 Груша, 0:4 - 89 Юрчак
Група Б
Інгулець-2 - Дніпро 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 - 37 Вергун, 0:2 - 45 Михайленко, 1:2 - 78 Порохня, 1:3 - 85 Назаренко
Миколаїв-2 - Мир 0:0
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій