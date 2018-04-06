Тренер Миколаєва: На наш матч з Інгульцем поставили 40 тисяч євро

Руслан Забранський

Матч 26 туру Першої ліги Миколаїв - Інгулець (0:3) міг бути договірним.

Про це повідомив головний тренер Миколаєва Руслан Забранський.

"Мені знайомі скинули роздруківку і сказали, що там якісь аномальні ставки. Наскільки я зрозумів, близько 40 тисяч євро. Зрозуміло, що якщо людина ставить 40 тисяч євро, то вона щось знає", - сказав тренер.

"Я про цю ситуацію розповів президенту і запитав: що робити? Він сказав: "Дивись по ситуації. Якщо пропустимо 1-2 голи, то відразу телефонуй". Я йому передзвонив, запропонував забрати команду з поля, щоб ставки не зіграли, а там далі будемо розбиратися. Він передзвонив Макарову, а потім сказав догравати матч, не зривати. Головне - ми всіх попередили", - пояснив фахівець.

"Ситуація дуже важка, треба обирати рішення. Якщо не вжити заходів, то це неправильно, тому що знову повториться. Якщо вживати, то треба робити серйозні висновки", - сказав Забранський в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що букмекери оновили розклади у Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу.