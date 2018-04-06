Зідан шукає "щура", який зливає інформацію з роздягальні в пресу
|Зінедін Зідан
Головний тренер Реала Зінедін Зідан занепокоєний внутрішньою кухнею вершкових.
Про це повідомляє Sport та ABC.
Французького наставника турбує питання, хто ж здає дані про стартовий склад Реала на найважливіші матчі сезону та озброює опонентів безцінними знаннями.
Ця ситуація виникла перед грою з Барселоною в чемпіонаті Іспанії, коли всі задумки Зідана стали доступними для громадськості у ЗМІ. Ще за декілька годин до Класіко наставник каталонців Ернесто Вальверде дізнався, що у старті вершкових вийде Ковачіч замість Іско.
Цей провал повторився перед першою грою проти ПСЖ в 1/8 Ліги чемпіонів. Емері міг прочитати, що Зідан ставить на Іско в основі. А перед матчем-відповіддю всі знали, що керманич Реала довіриться Марко Асенсіо та Лукасу Васкесу зі стартових хвилин.
Цікаво, що французький фахівець повідомляє своїм гравцям стартовий склад за 2 години до матчів, інформують іспанські видання Sport та ABC. І лише перед матчем з Ювентусом Зізу витримав паузу до останнього, а склади не просочились у пресу, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Реал розбив Ювентус в 1/4 фіналу ЛЧ (0:3).
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