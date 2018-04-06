Газон ОСК Металіст приведуть до ідеального стану перед грою Шахтар - Динамо

ОСК Металіст

Центральний матч другого етапу УПЛ Шахтар - Динамо відбудеться на ідеальному газоні ОСК Металіст у Харкові.

Про це повідомив директор компанії Шахтар-Сервіс Вадим Гунько.

"Зараз іде поступовий, повільний, але правильний процес відновлення. Нам відомі вимоги тренера і те, що обидві команди люблять швидкісний, видовищний футбол. Газон буде відповідати цим вимогам", - запевнив спеціаліст.

"Пауза перед матчем Шахтаря з Динамо дуже доречна. Наша агрономічна служба обов'язково скористається цією перервою, щоб провести інтенсивний період відновлення газону", - сказав Гунько в ефірі Футбол 1.

Матч 27 туру УПЛ Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня.

Нагадаємо, що воротар Динамо відновився після травми та повернувся на поле.