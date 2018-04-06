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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 21:54
Ярмоленко може вийти на поле в матчі проти Штутгарта
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко може зіграти у найближчому матчі Бундесліги після півторамісячної паузи.
Про це розповів головний тренер шершнів Петер Штегер, пише Ruhr Nachrichten BVB.
"Ярмоленко має дуже хороший вигляд, ми можемо взяти його в неділю на Штутгарт", - сказав керманич Боруссії.
Гра відбудеться 8 квітня о 16:30.
Нагадаємо, що Ярмоленко розпочав тренування в загальній групі.
Також була інформація, що влітку Ярмоленко може піти з Боруссії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій