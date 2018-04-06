Ярмоленко може вийти на поле в матчі проти Штутгарта

Андрій Ярмоленко

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко може зіграти у найближчому матчі Бундесліги після півторамісячної паузи.

Про це розповів головний тренер шершнів Петер Штегер, пише Ruhr Nachrichten BVB.

"Ярмоленко має дуже хороший вигляд, ми можемо взяти його в неділю на Штутгарт", - сказав керманич Боруссії.

Гра відбудеться 8 квітня о 16:30.

Нагадаємо, що Ярмоленко розпочав тренування в загальній групі.

Також була інформація, що влітку Ярмоленко може піти з Боруссії.