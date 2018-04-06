Ібрагімович: Моурніньо сказав, що зі мною була лише одна проблема

Златан Ібрагімович

Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович пригадав часи виступів за Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Моуріньо сказав мені, що єдина проблема, яку він мав зі мною, це момент, коли іноді він мусив дати мені відпочити", - розповів Златан.

"Переїзд в МЛС? Тут питання не в грошах. Я навіть не знав, скільки вони мені запропонують у контракті. Просто сказав: "Готуйтесь, Златан їде". Думаю, це здивувало навіть Лос-Анджелес Гелексі", - вважає швед.

"Відновившись від травми, я просто хочу бути щасливий. Одягати бутси, вдихати запах трави, торкатись м'яча. Робити те. що робив останні 20 років. Повірте, це безцінно. Я прийшов сюди, аби робити різницю, здобувати трофеї. Це не канікули. Хочу увійти в історію Гелексі. Якщо я більше не зможу давати результат, то піду", - цитує Ібру Футбол 24.

Нагадаємо, що Ібрагімович у першому ж матчі за Лос-Анджелес забив два чудових голи.

Раніше Ібрагімович емоційно висловився про час, проведений в МЮ.