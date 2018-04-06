Зоря може не назбирати повну заявку на матч із Динамо

Юрій Вернидуб / Команда №1

Луганська Зоря зіштовхнулася з серйозними кадровими проблемами перед матчем з київським Динамо.

Про це пише Команда №1.

У п'ятницю ввечері Зоря прилетіла в Київ. У грі з Динамо точно не вийдуть Опанасенко, Луньов, Сілас і Юрі через дискваліфікацію, а Тимчик і Андрієвський – належать київському клубу і за умовами орендних договорів грати проти киян не зможуть. Ще один футболіст, оборонець Олександр Сваток травмувався та пропустить три тижні через ушкодження.

Матч Динамо – Зоря відбудеться, 7 квітня о 14:00.

Нагадаємо, що Динамо і Зорю розсудить Дердо.