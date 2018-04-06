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422 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 22:58
Зоря може не назбирати повну заявку на матч із Динамо
|Юрій Вернидуб / Команда №1
Луганська Зоря зіштовхнулася з серйозними кадровими проблемами перед матчем з київським Динамо.
Про це пише Команда №1.
У п'ятницю ввечері Зоря прилетіла в Київ. У грі з Динамо точно не вийдуть Опанасенко, Луньов, Сілас і Юрі через дискваліфікацію, а Тимчик і Андрієвський – належать київському клубу і за умовами орендних договорів грати проти киян не зможуть. Ще один футболіст, оборонець Олександр Сваток травмувався та пропустить три тижні через ушкодження.
Матч Динамо – Зоря відбудеться, 7 квітня о 14:00.
Нагадаємо, що Динамо і Зорю розсудить Дердо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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