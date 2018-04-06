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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 23:21
Ганновер переміг Вердер у 29 турі чемпіонату Німеччини
6 квітня відбувся перший матч 29 туру Бундесліги.
У єдиному протистоянні дня Ганновер удома переміг Вердер.
Нагадаємо, що у 28 турі Вердер переміг Айнтрахт.
Чемпіонат Німеччини
29 тур
6 квітня
Ганновер 96 - Вердер 2:1 (2:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 17 Харнік, 2:0 - 42 Клаус, 2:1 - 74 Бельфоділь
⏱ 90. Min— SV Werder Bremen (@werderbremen) 6 de abril de 2018
Trotz Anschlusstreffer und Schlussoffensive reicht es am Ende nicht. #Werder geht als Verlierer vom Platz.
⚽️ 2:1 #h96svw pic.twitter.com/ADrVUNXxrK
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій