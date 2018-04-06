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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 23:40
ПСЖ втратив очки в грі з Сент-Етьєном у 32 турі чемпіонату Франції
32 тур Ліги 1 розпочався сенсаційною втратою очок лідера чемпіонату. ПСЖ врятувався у доданий час
Нагадаємо, що ПСЖ розгромив Монако у фіналі Кубку ліги. ВІДЕО.
Чемпіонат Франції
32 тур
6 квітня
Сент-Етьєн - ПСЖ 1:1 (1:0, 0:1)
Гол: 1:0 - 17 Кабелла, 1:1 - 90 Дебюши
C'est terminé à Geoffroy Guichard, les parisiens arrache le match nul dans les ultimes minutes de la rencontre ! #ASSEPSG pic.twitter.com/vxVlTFYJM2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій