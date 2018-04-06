СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 23:54
Депортиво розписав мирову з Малагою в 31 турі чемпіонату Іспанії
31 тур чемпіонату Іспанії стартував нічиєю Депортиво й Малаги.
Нагадаємо, що Хетафе програв Бетісу в 30 турі чемпіонату Іспанії.
Чемпіонат Іспанії
31 тур
6 квітня
Депортиво - Малага 3:2 (1:1, 2:1)
Голи: 1:0 - 6 пенальті Перес, 1:1 - 41 Ролан, 2:1 - 70 Адріан, 2:2 - 73 Ролан, 3:2 - 86 Адріан
FINAL| #RCDeportivo, 3 (Lucas, 6'; Adrián, 70', 86') - #MálagaCF, 2 (@diego_rolan, 41', 73'). #DeporMálaga⚽ #MCFLive pic.twitter.com/miuyVNH9DK— Málaga CF (@MalagaCF) 6 de abril de 2018
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
3
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій