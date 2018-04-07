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07.04.2018  09:15

Карпати будуть ділити стадіон Україна з іншими клубами

Стадіон Україна

Виконавчий комітет Львівської міської ради зобов'язав Карпати безкоштовно ділити стадіон Україна з клубами, які зареєстровані у Львові, Винниках, Рудно і Брюховичах.

Про це повідомляє Львівський портал.

"Договір передбачає процедуру користування стадіоном і розірвання договору в разі певних умов. Зокрема, коли клуб втратить статус професійного футбольного клубу і/або учасника УПЛ, або припинить участь у змаганнях, які проводяться під егідою Федерації футболу України", - розповіла начальник управління комунальної власності Львівсьої міськради Інна Свистун.

Нагадаємо, що під час матчу Карпати - Чорноморець помер уболівальник.





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