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204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 09:15
Карпати будуть ділити стадіон Україна з іншими клубами
|Стадіон Україна
Виконавчий комітет Львівської міської ради зобов'язав Карпати безкоштовно ділити стадіон Україна з клубами, які зареєстровані у Львові, Винниках, Рудно і Брюховичах.
Про це повідомляє Львівський портал.
"Договір передбачає процедуру користування стадіоном і розірвання договору в разі певних умов. Зокрема, коли клуб втратить статус професійного футбольного клубу і/або учасника УПЛ, або припинить участь у змаганнях, які проводяться під егідою Федерації футболу України", - розповіла начальник управління комунальної власності Львівсьої міськради Інна Свистун.
Нагадаємо, що під час матчу Карпати - Чорноморець помер уболівальник.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій