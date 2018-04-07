Ротань розповів, які проблеми може створити Зоря для Динамо

Руслан Ротань / ФК Динамо

Луганська Зоря має декілька сильних сторін у своїй грі.

Про це сказав півзахисник Динамо Руслан Ротань.

"Зоря – міцний суперник. Футболісти цієї команди завжди залишають дуже мало простору, добре грають на контратаках, від оборони, а швидкі гравці стрімко вибігають вперед. Вважаю, ця команда заслужено претендує на медалі і не без успіху бореться за них", - розповів гравець.

"Так, їхні ключові футболісти проти нас не зіграють через дискваліфікацію, але в команді є 20-25 гравців, які претендують на місце в складі. Ті, хто не потрапляє в стартовий склад, будуть працювати і старатися ще більше, щоб довести, що вони гідні місця на полі. Тому я ніколи не поділяю виконавців на основних і неосновних", - цитує Ротаня офіційний сайт Динамо.

Матч 26 туру УПЛ Динамо - Зоря відбудеться 7 квітня о 14:00.

Нагадаємо, що Зоря може не назбирати повну заявку на матч із Динамо.