Ротань розповів, які проблеми може створити Зоря для Динамо
|Руслан Ротань / ФК Динамо
Луганська Зоря має декілька сильних сторін у своїй грі.
Про це сказав півзахисник Динамо Руслан Ротань.
"Зоря – міцний суперник. Футболісти цієї команди завжди залишають дуже мало простору, добре грають на контратаках, від оборони, а швидкі гравці стрімко вибігають вперед. Вважаю, ця команда заслужено претендує на медалі і не без успіху бореться за них", - розповів гравець.
"Так, їхні ключові футболісти проти нас не зіграють через дискваліфікацію, але в команді є 20-25 гравців, які претендують на місце в складі. Ті, хто не потрапляє в стартовий склад, будуть працювати і старатися ще більше, щоб довести, що вони гідні місця на полі. Тому я ніколи не поділяю виконавців на основних і неосновних", - цитує Ротаня офіційний сайт Динамо.
Матч 26 туру УПЛ Динамо - Зоря відбудеться 7 квітня о 14:00.
Нагадаємо, що Зоря може не назбирати повну заявку на матч із Динамо.
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