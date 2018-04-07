Верес - Шахтар: де дивитися матч 26 туру УПЛ

7 квітня відбудеться матч 26 туру чемпіонату України між Вересом і Шахтарем.

Гра розпочнеться о 14:00.

Дивитися пряму трансляцію можна у нас на сайті.

Нагадаємо, що Фонсека обговорює новий контракт із Шахтарем.