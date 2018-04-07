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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 10:36
Верес - Шахтар: де дивитися матч 26 туру УПЛ
7 квітня відбудеться матч 26 туру чемпіонату України між Вересом і Шахтарем.
Гра розпочнеться о 14:00.
Дивитися пряму трансляцію можна у нас на сайті.
Нагадаємо, що Фонсека обговорює новий контракт із Шахтарем.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій