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101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 10:53
Динамо - Зоря: де дивитися матч 26 туру УПЛ
7 квітня відбудеться матч 26 туру чемпіонату України між Динамо та Зорею.
Гра розпочнеться о 14:00.
Дивитися пряму трансляцію можна за цим посиланням.
Нагадаємо, що Зоря може не назбирати повну заявку на матч із Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій