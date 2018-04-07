Динамо - Зоря: де дивитися матч 26 туру УПЛ

7 квітня відбудеться матч 26 туру чемпіонату України між Динамо та Зорею.

Гра розпочнеться о 14:00.

Дивитися пряму трансляцію можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що Зоря може не назбирати повну заявку на матч із Динамо.