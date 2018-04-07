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07.04.2018  11:19

Гвардіола: Через Райолу тепер всі знають, що я боягуз, погана людина і пес

Хосеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відповів на звинувачення агента Міно Райоли.

Про це пише Goal.com.

"Слова Райоли? Ну тепер всі знають, що я боягуз та погана людина. Це і був мій секрет. Не розумію, чому Райола так думає. Можливо, Ібрагімович усе це розповів. Бо я з Міно ніколи не спілкувався", - запевив Пеп.

"Два місяці тому Райола запропонував мені Поля Погбу та Генріха Мхітаряна. Навіщо? Я ж пес. Агент повинен захищати своїх гравців, а він веде їх до пса. Він хотів, щоб Погба та Мхітарян грали у Манчестер Сіті? Я сказав ні. У нас немає грошей на такого дорогого футболіста, як Поль", - розповів іспанець.

"Був здивований, що Райола запропонував своїм гравцям перейти у команду пса. Однак він вважає мене топ-тренером. Дякую за це", - завершив Гвардіола.

Нагадаємо, що нещодавно Міно Райола в одному з інтерв'ю розповів, як ненавидить Гвардіолу і назвав його боягузом та псом.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола вірить у Ман Сіті після поразки від Ліверпуля (3:0) у ЛЧ і чекає матчу-відповіді.





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