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144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 11:56
Німецький спеціаліст влітку очолить ПСЖ, Емері піде у відставку
|Томас Тухель
ПСЖ визначився з новим головним тренером команди після закінчення сезону.
Про це повідомляє ESPN.
Після закінчення сезону паризький клуб очолить Томас Тухель, який раніше працював з дортмундськими Боруссією та Майнцем. Таке рішення ухвалив особисто власник ПСЖ, емір Катара Тамім бін Хамад Аль-Тані.
Нагадаємо, що ПСЖ втратив очки в грі з Сент-Етьєном у 32 турі чемпіонату Франції.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій