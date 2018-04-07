Німецький спеціаліст влітку очолить ПСЖ, Емері піде у відставку

Томас Тухель

ПСЖ визначився з новим головним тренером команди після закінчення сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Після закінчення сезону паризький клуб очолить Томас Тухель, який раніше працював з дортмундськими Боруссією та Майнцем. Таке рішення ухвалив особисто власник ПСЖ, емір Катара Тамім бін Хамад Аль-Тані.

Нагадаємо, що ПСЖ втратив очки в грі з Сент-Етьєном у 32 турі чемпіонату Франції.