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40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 12:19
Рух - Нафтовик, Десна - Арсенал: відео онлайн-трансляції матчів 26 туру Першої ліги
7 квітня в Першій лізі чемпіонату України відбудеться три матчі.
Пропонуємо вам відео онлайн-трансляції поєдинків.
Нагадаємо, що Волинь розбила Кремінь, а Полтава поступилася Сумам в інших матчах 26 туру.
Чемпіонат України
Перша ліга
26 тур
7 квітня
Рух - Нафтовик-Укрнафта 14:00
Геліос - Оболонь-Бровар 15:00
-
Десна - Арсенал 16:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій