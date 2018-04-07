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07.04.2018  12:55

Тренер збірної України U-17 пояснив, як недогледіли дискваліфікованих гравців

Олег Кузнєцов

Головний тренер збірної України U-17 Олег Кузнєцов назвав декілька чинників, через які збірну не допустили на Євро-2018.

Про це пише офіційний сайт ФФУ.

"Передусім винен я як головний тренер, тому що не проконтролював. Це було одне з перших змагань, коли потрібно було заявку на матч оформляти в електронному вигляді. На місці ніхто не попередив, офіційна інформація була відсутня", - розповів наставник.

"Раніше приходив делегат УЄФА і в усній формі говорив про дискваліфікованих. Правда, у мене за кілька еліт-раундів таких випадків і не було", - додав фахівець.

"Більш того, в готелі, де проживають усі команди, раніше щоранку на стенді висіла інформація про результати вчорашнього дня, голи, попередження, видалення, а нижче - про дискваліфікацію на наступний матч. Зараз же УЄФА все віддала на відкуп асоціаціям", - пояснив Кузнєцов.

Нагадаємо, що збірна України (U-17) отримала технічну поразку від УЄФА за матч проти Сербії і не вийшла на Євро-2018 через те, що в складі грали дискваліфіковані футболісти.

Пізніше стало відомо, що винних у цьому інциденті звільнили з ФФУ.





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