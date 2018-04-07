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07.04.2018  13:14

Срна стане головним тренером лідера Першої ліги?


Захисник Шахтаря Даріо Срна може стати головний тренером київського Арсенала.

Про це повідомляє Спортивка.

Арсенал частково фінансується бізнес-структурами президента Шахтаря Ріната Ахметова. А президентом Арсенала є Івіца Пірич.

Також видання зазначає, що вірогідність такого розвитку подій дуже висока.

Нагадаємо, що до 22 серпня 2018 року Срна дискваліфікований від футболу за допінг.





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