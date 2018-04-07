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947 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 13:14
Срна стане головним тренером лідера Першої ліги?
Захисник Шахтаря Даріо Срна може стати головний тренером київського Арсенала.
Про це повідомляє Спортивка.
Арсенал частково фінансується бізнес-структурами президента Шахтаря Ріната Ахметова. А президентом Арсенала є Івіца Пірич.
Також видання зазначає, що вірогідність такого розвитку подій дуже висока.
Нагадаємо, що до 22 серпня 2018 року Срна дискваліфікований від футболу за допінг.
Дарійо Срна може очолити київський Арсенал, який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане)— Спортивка (@Sportyvka) 6 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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