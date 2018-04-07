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74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 14:35
Вернидуб: Лунін заслуговує на те, щоб зробити крок уперед
|Андрій Лунін
19-річний воротар Зорі Андрій Лунін заслуговує на кар'єрне зростання.
Так вважає головний тренер луганців Юрій Вернидуб.
"Розумію, що незабаром він може піти. Але є президент, генеральний директор, їм і вирішувати. Який тренер захоче відпускати футболіста? Але якщо буде хороша пропозиція, яка влаштує і клуб, і гравця, то ми повинні бути до цього готові. Це життя. Він заслуговує на те, щоб зробити крок уперед", - цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.
Нагадаємо, що Лунін відмовив Ювентусу й Арсеналу заради Інтера.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій