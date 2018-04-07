Вернидуб: Лунін заслуговує на те, щоб зробити крок уперед

Андрій Лунін

19-річний воротар Зорі Андрій Лунін заслуговує на кар'єрне зростання.

Так вважає головний тренер луганців Юрій Вернидуб.

"Розумію, що незабаром він може піти. Але є президент, генеральний директор, їм і вирішувати. Який тренер захоче відпускати футболіста? Але якщо буде хороша пропозиція, яка влаштує і клуб, і гравця, то ми повинні бути до цього готові. Це життя. Він заслуговує на те, щоб зробити крок уперед", - цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що Лунін відмовив Ювентусу й Арсеналу заради Інтера.