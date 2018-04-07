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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 14:53
Суднобудівник розписав мирову з Енергією. Інші матчі Другої ліги
7 квітня в Другій лізі буде зіграно чотири матчі.
Нагадаємо, що Полісся розгромило Арсенал, Агробізнес не залишив шансів Поділлю
Чемпіонат України
Друга ліга
21 тур
7 квітня
Група А
Нива-В - Нива 14:00
Група Б, 24 тур
Суднобудівник - Енергія 0:0
Нікополь - Таврія 14:00
Дніпро-1 - Металіст 1925 18:00
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій