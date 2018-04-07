Суднобудівник розписав мирову з Енергією. Інші матчі Другої ліги

7 квітня в Другій лізі буде зіграно чотири матчі.

Нагадаємо, що Полісся розгромило Арсенал, Агробізнес не залишив шансів Поділлю

Чемпіонат України

Друга ліга

21 тур

7 квітня

Група А

Нива-В - Нива 14:00

Група Б, 24 тур

Суднобудівник - Енергія 0:0

Нікополь - Таврія 14:00

Дніпро-1 - Металіст 1925 18:00