Агент: Одного разу Лужний отримав більше оплесків, ніж Анрі

Олег Лужний

Фанати лондонського Арсенала поважали українця Олега Лужного, який нині є помічником головного тренера Динамо.

Про це розповів футбольний агент Шандор Варга.

"Більшість англійських фанів відмінно розбираються у футболі. Мені дуже сподобався момент, коли Олег Лужний, який відіграв чотири роки в Арсеналі і перейшов до Вулвергемптона, вийшов на поле Хайбері проти лондонців", - сказав агент.

"Він не був зіркою, не забивав голи, але як його зустріли трибуни. Навіть Арсен Венгер здивувався і сказав мені після матчу: "Не думав, що його так оцінять глядачі!", - поділився спеціаліст.

"Овацій Лужний отримав навіть більше, ніж капітан господарів Тьєррі Анрі. Будь-який підкат, відбір, бійцівські якості - усе це люди цінують", - цитує Варгу Спорт-Експрес.

Раніше Лужний заявив, що в Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості.