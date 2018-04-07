Агент: Одного разу Лужний отримав більше оплесків, ніж Анрі
|Олег Лужний
Фанати лондонського Арсенала поважали українця Олега Лужного, який нині є помічником головного тренера Динамо.
Про це розповів футбольний агент Шандор Варга.
"Більшість англійських фанів відмінно розбираються у футболі. Мені дуже сподобався момент, коли Олег Лужний, який відіграв чотири роки в Арсеналі і перейшов до Вулвергемптона, вийшов на поле Хайбері проти лондонців", - сказав агент.
"Він не був зіркою, не забивав голи, але як його зустріли трибуни. Навіть Арсен Венгер здивувався і сказав мені після матчу: "Не думав, що його так оцінять глядачі!", - поділився спеціаліст.
"Овацій Лужний отримав навіть більше, ніж капітан господарів Тьєррі Анрі. Будь-який підкат, відбір, бійцівські якості - усе це люди цінують", - цитує Варгу Спорт-Експрес.
Раніше Лужний заявив, що в Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості.
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