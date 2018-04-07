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85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 15:37
У матчі з Динамо на лаві запасних Зорі лише 5 футболістів, двоє - з молодіжки
|Юрій Вернидуб
Побоювання щодо неповної заявки Зорі на матч із Динамо підтвердилися.
Луганці заявили тільки пятьох запасних, із яких двоє - Єгор Шалфєєв і Дмитро Литвин - гравці молодіжного складу, які ніколи не грали в УПЛ.
Нагадаємо, що у грі з Динамо точно не вийдуть Опанасенко, Луньов, Сілас і Юрі через дискваліфікацію, а Тимчик і Андрієвський належать київському клубу і за умовами орендних договорів грати проти киян не зможуть. Ще один футболіст, оборонець Олександр Сваток травмувався та пропустить три тижні через ушкодження.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій