У матчі з Динамо на лаві запасних Зорі лише 5 футболістів, двоє - з молодіжки

Юрій Вернидуб

Побоювання щодо неповної заявки Зорі на матч із Динамо підтвердилися.

Луганці заявили тільки пятьох запасних, із яких двоє - Єгор Шалфєєв і Дмитро Литвин - гравці молодіжного складу, які ніколи не грали в УПЛ.

Нагадаємо, що у грі з Динамо точно не вийдуть Опанасенко, Луньов, Сілас і Юрі через дискваліфікацію, а Тимчик і Андрієвський належать київському клубу і за умовами орендних договорів грати проти киян не зможуть. Ще один футболіст, оборонець Олександр Сваток травмувався та пропустить три тижні через ушкодження.