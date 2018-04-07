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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 15:51
Алавес переміг Хетафе, Барселона приймає Леганес у 31 турі чемпіонату Іспанії
Алавес на своєму полі здолав Хетафе в першому матчі ігрового дня.
Нагадаємо, що напередодні Депортиво виграв у Малаги.
Чемпіонат Іспанії
31 тур
7 квітня
Алавес - Хетафе 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 48 Лагуардія, 2:0 - 75 Мунір
Сельта - Севілья 17:15
Бетіс - Ейбар 19:30
Барселона - Леганес 21:45
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій