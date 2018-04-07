Динамо розтрощило Зорю, Шахтар переміг Верес у 26-му турі чемпіонату Прем'єр-ліги

Лідери чемпіонату України Динамо і Шахтар без проблем здолали своїх суперників у 26-му турі УПЛ.

Нагадаємо, що у матчі з Динамо на лаві запасних Зорі було лише 5 футболістів, а двоє із них - з молодіжки.

Чемпіонат України

26 тур

7 квітня

Верес – Шахтар 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 24 Тайсон, 0:2 – 78 Хочолава.

Верес – Бандура, Западня, Лукьянчук, Сімінін, Пепі (Мягков, 59), Карасюк, Каленчук, Борзенко, Адамюк, Степанюк, Куліш (Морозенко, 84).

Шахтар – П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Петряк, Тайсон, Фред, Дентіньо, Алан Патрік (Додо, 87), Марлос (Зубков, 85), Феррейра (Гречишкін, 74).

Динамо – Зоря 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 12 Бурда, 2:0 – 51 Вербич, 3:0 – 54 Бєсєдін, 4:0 – 88 Циганков.

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзера, Гармаш (Шепелев, 70), Вербич, Буяльський, Циганков, Шапаренко (Мбокані, 65), Бєсєдін (Мораєс, 78).

Зоря – Лунін, Чечер, Ель-Буаззаті, Гордієнко, Кочергін, Громов (Любенович, 64), Харатін, Бабенко (Шалфєєв, 82), Караваєв (Кабаєв, 46), Чеберко, Фопала.

Попередження: Громов (48), Чечер (72), Бабенко (79).

Олександрія - Сталь 17:00

Чорноморець - Олімпік 17:00

Ворскла - Маріуполь 19:30

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