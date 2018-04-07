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140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 16:23
Ліверпуль і Евертон голів не забили, Ман Сіті приймає МЮ у 33 турі чемпіонату Англії
7 квітня в чемпіонаті Англії відбудуться 8 матчів.
У центральному протистоянні туру зійдуться Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що в минулому турі Ліверпуль переграв Крістал Пелас, а Евертон поступився Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії
33 тур
7 квітня
Евертон - Ліверпуль 0:0
Stalemate on derby day.#EVELIV pic.twitter.com/GIKj1R1a5B— Liverpool FC (@LFC) 7 de abril de 2018
Вест Бромвіч - Свонсі 17:00
Сток Сіті - Тоттенгем 17:00
Борнмут - Крістал Пелас 17:00
Брайтон - Гаддерсфілд 17:00
Лестер - Ньюкасл 17:00
Вотфорд - Бернлі 17:00
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 19:30
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій