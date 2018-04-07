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07.04.2018  16:23

Ліверпуль і Евертон голів не забили, Ман Сіті приймає МЮ у 33 турі чемпіонату Англії

 

7 квітня в чемпіонаті Англії відбудуться 8 матчів.

У центральному протистоянні туру зійдуться Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що в минулому турі Ліверпуль переграв Крістал Пелас, а Евертон поступився Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії

33 тур

7 квітня

Евертон - Ліверпуль 0:0

Вест Бромвіч - Свонсі 17:00

Сток Сіті - Тоттенгем 17:00

Борнмут - Крістал Пелас 17:00

Брайтон - Гаддерсфілд 17:00

Лестер - Ньюкасл 17:00

Вотфорд - Бернлі 17:00

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 19:30

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