СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
350 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 16:45
Роналду забив ще один супер-гол ножицями. ВІДЕО
|Криштіану Роналду на тренуванні
Форвард Реала Криштіану Роналду забив гол-красень під час двосторонки на тренуванні мадридської команди.
Як і у поєдинку проти Ювентуса у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, португалець вразив ворота ударом ножицями.
Пропонуємо вам відео красивого епізоду за участю одного із найкращих футболістів планети.
Реал проведе наступний матч 8 квітня - у цей день о 17:15 підопічні Зінедіна Зідана зіграють проти земляків з Атлетико.
Нагадаємо, що чудовий гол-ножицями, а також ще один результативний удар не допомогли Роналду стати Гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Також повідомлялося, що Роналду подякував вболівальникам Ювентуса за овації після голу у матчі ЛЧ.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій