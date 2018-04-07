Роналду забив ще один супер-гол ножицями. ВІДЕО

Криштіану Роналду на тренуванні

Форвард Реала Криштіану Роналду забив гол-красень під час двосторонки на тренуванні мадридської команди.

Як і у поєдинку проти Ювентуса у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, португалець вразив ворота ударом ножицями.

Пропонуємо вам відео красивого епізоду за участю одного із найкращих футболістів планети.

Реал проведе наступний матч 8 квітня - у цей день о 17:15 підопічні Зінедіна Зідана зіграють проти земляків з Атлетико.

Нагадаємо, що чудовий гол-ножицями, а також ще один результативний удар не допомогли Роналду стати Гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Також повідомлялося, що Роналду подякував вболівальникам Ювентуса за овації після голу у матчі ЛЧ.