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07.04.2018  16:58

Вернидуб зробив декілька гучних заяв після розгромної поразки від Динамо

 Юрій Вернидуб/dynamo.kiev.ua

Луганська Зоря зараз переживає чорну смугу, проте команда має тримати удар.  

Про це, коментуючи розгромну поразку від Динамо у матчі 26-го туру УПЛ заявив головний тренер чорно-білих Юрій Вернидуб.

"Що стосується гри, то це якраз той випадок, коли треба сказати: рахунок на табло. Динамо було набагато сильніше нас. Не хочу знову говорити про наші кадрові проблеми, які ми відчували перед цим поєдинком, але навіть таким складом ми не повинні були програвати з таким великим рахунком", - вважає спеціаліст. 

"У якійсь мірі сьогодні нам не пощастило. Треба пережити і це. Є хороші моменти, але є і погані. Якщо ми зробимо правильні висновки, то все буде нормально. Основні матчі у нас почнуться з 15-го числа - в трьох поєдинках, які будуть йти один за іншим, буде визначатися, на якому місці ми закінчимо чемпіонат. Ну а сьогодні програв я як тренер. Футболістові що? Він вийшов з роздягальні, і забув, що програв. А мені головний біль, необхідно думати, що робити. Втім, треба вміти тримати удар - будемо його тримати", - цитує Вернидуба dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, після першого тайму Динамо вело у рахунку 1:0, проте у другій 45-хвилинці луганці пропустили три голи. У киян відзначилися Микита Бурда, Беньямін Вербич, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков. 

Раніше повідомлялося, що Зоря вийшла на гру із Динамо у Києві у сильно ослабленому складі.





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