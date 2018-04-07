Хацкевич про розгром Зорі: Сьогодні для нас все склалося якнайкраще
|Динамо здобуло перемогу на клубному стадіоні
Динамо у грі 26-го туру УПЛ проти Зорі (4:0) показало гарний футбол та заслужено перемогло.
Про це на післяматчевій прес-конференції у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського говорив керманич киян Олександр Хацкевич.
"Сьогодні все для нас склалося якнайкраще. У тому числі, і в плані гри, яку ми показали. Рахунок відобразив те, що відбувалося на полі. Були, звичайно, моменти і біля наших воріт, але головне, що ми реалізували свої можливості", - цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, після першого тайму Динамо вело у рахунку 1:0, проте у другій 45-хвилинці луганці пропустили три голи. У киян відзначилися Микита Бурда, Беньямін Вербич, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков.
Раніше повідомлялося, що Зоря вийшла на гру із Динамо у Києві у сильно ослабленому складі.
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