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283 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 17:42
Тренер Вереса про поразку від Шахтаря: Чудово відіграли в обороні, але не реалізували моменти
|Юрій Свірков
Верес у грі із Шахтарем у рамках 26-го туру УПЛ (0:2) непогано відіграв у захисті, створив моменти, проте не зміг їх реалізувати.
Про це після гри розповів головний тренер рівнян Юрій Свірков.
"Складно коментувати такі ігри. Те, до чого готувалися, те і було. Ми чудово відіграли в обороні. Створили чимало ситуацій, коли перехоплювали м’яч, проводили швидкі атаки. На жаль, ми ці атаки не завершили. Зрештою, одна з таких наших атак завершилася провалом і голом у наші ворота. А потім ще пропустили після стандарту", - цитує тренера Вереса прес-служба.
Нагадаємо, на 24-й хвилині рахунок відкрив Тайсон, а на 78-й хвилині перевагу гостей подвоїв Давід Хочолава.
Як відомо, у матчі 25-го туру Верес зіграв нульову нічию із Ворсклою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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