Тренер Вереса про поразку від Шахтаря: Чудово відіграли в обороні, але не реалізували моменти

Юрій Свірков

Верес у грі із Шахтарем у рамках 26-го туру УПЛ (0:2) непогано відіграв у захисті, створив моменти, проте не зміг їх реалізувати.

Про це після гри розповів головний тренер рівнян Юрій Свірков.

"Складно коментувати такі ігри. Те, до чого готувалися, те і було. Ми чудово відіграли в обороні. Створили чимало ситуацій, коли перехоплювали м’яч, проводили швидкі атаки. На жаль, ми ці атаки не завершили. Зрештою, одна з таких наших атак завершилася провалом і голом у наші ворота. А потім ще пропустили після стандарту", - цитує тренера Вереса прес-служба.

Нагадаємо, на 24-й хвилині рахунок відкрив Тайсон, а на 78-й хвилині перевагу гостей подвоїв Давід Хочолава.

Як відомо, у матчі 25-го туру Верес зіграв нульову нічию із Ворсклою.