Десна та Арсенал видали супердвобій у Чернігові. Інші матчі 25-го туру Першої ліги
Чернігівська Десна та Арсенал-Київ зіграли унічию 3:3 у матчі 26-го туру чемпіонату Першої ліги.
Чернігівці вели у рахунку 2:0, проте киянам вдалося відігратися та навіть вийти вперед. Проте господарі стадіону імені Гагаріна спромоглися забити втретє.
Цікаво, що Десна врятувалася, коли на мала чисельну перевагу - за непристойний жест при святкуванні голу вилучення отримав гравець Арсенала Максим Фещук.
В інших матчах туру Рух обіграв 2:0 Нафтовик-Укрнафту, а Геліос - Оболонь-Бровар 1:0.
Нагадаємо, у пресі з'явилася інформація, що з нового сезону Арсенал очолить Даріо Срна.
Напередодні у рамках 26-го туру Волинь розгромила Кремінь, а ФК Полтава поступився Сумам.
Чемпіонат України
Перша ліга
26 тур
7 квітня
Десна - Арсенал-Київ - 3:3 (2:0)
Голи: 1:0 - 35 Д. Фаворов, 2:0 - 37 Картушов, 2:1 - 56 Єрмаченко, 2:2 - 82 Трубочкін, 3:2 - 86 Фещук, 3:3 - 90, автогол Домбровський.
Рух - Нафтовик-Укрнафта - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Зубар, 2:0 - 69, пенальті, Б. Баранець.
Геліос - Оболонь-Бровар - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 7 Гранкін.
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