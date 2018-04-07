Десна та Арсенал видали супердвобій у Чернігові. Інші матчі 25-го туру Першої ліги

Чернігівська Десна та Арсенал-Київ зіграли унічию 3:3 у матчі 26-го туру чемпіонату Першої ліги.

Чернігівці вели у рахунку 2:0, проте киянам вдалося відігратися та навіть вийти вперед. Проте господарі стадіону імені Гагаріна спромоглися забити втретє.

Цікаво, що Десна врятувалася, коли на мала чисельну перевагу - за непристойний жест при святкуванні голу вилучення отримав гравець Арсенала Максим Фещук.

В інших матчах туру Рух обіграв 2:0 Нафтовик-Укрнафту, а Геліос - Оболонь-Бровар 1:0.

Нагадаємо, у пресі з'явилася інформація, що з нового сезону Арсенал очолить Даріо Срна.

Напередодні у рамках 26-го туру Волинь розгромила Кремінь, а ФК Полтава поступився Сумам.

Чемпіонат України

Перша ліга

26 тур

7 квітня

Десна - Арсенал-Київ - 3:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Д. Фаворов, 2:0 - 37 Картушов, 2:1 - 56 Єрмаченко, 2:2 - 82 Трубочкін, 3:2 - 86 Фещук, 3:3 - 90, автогол Домбровський.

Рух - Нафтовик-Укрнафта - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Зубар, 2:0 - 69, пенальті, Б. Баранець.

Геліос - Оболонь-Бровар - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Гранкін.