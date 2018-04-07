Відпустіть вже цього молодого парубка! Вернидуб сварив ЗМІ за надмірну увагу до Луніна
|Андрій Лунін
Журналісти мають менше уваги звертати на талановитого голкіпера Зорі Андрія Луніна, щоб той міг спокійно грати у футбол.
Таку заяву зробив головний тренер Зорі Юрій Вернидуб, коментуючи розгромну поразку 0:4 від Динамо у матчі 26-го туру УПЛ.
"Відпустіть вже цього молодого пацана! Прихопили його, і все пишіть, пишіть. Адже самі ж знаєте, як можна поїхати в Європу і просто просидіти там пару років на лавці запасних. Швед де був? В Іспанії? І що, багато він там награв? Але ж зробили з нього супер-зірку. Зараз він в "Карпатах" ледве-ледве грає...", - вважає Вернидуб.
"Луніну я порадив взагалі відмовитися від спілкування з пресою. Тоді він, може, чогось доб'ється. Чим менше уваги з боку преси, тим краще. У Динамо теж є молода зірка - Шапаренко, але щось я його в пресі не чую. Забиває собі потихеньку, і все. Те ж саме стосується і Циганкова. Менше - інтерв'ю, більше - справи!", - говорить тренер про 19-річного голкіпера.
Вернидуб додав, що намагається не лізти у питання трансферів чинних гравців його команди, але підкреслив, що насильно тримати Луніна у Зорі ніхто не буде.
"Катавасія навколо Луніна тягнеться з зими! В який тільки клуб його не відправляти. Таке враження, що половина світу за ним бігає. Давайте трохи пригальмуємо з цією темою. Прийде літо - розберемося. Я як тренер намагаюся не влазити в ці справи. Лише повторюся: при гідному пропозиції ніхто не збирається Луніна тримати. Ви хоч раз бачили, щоб в Зорі передержали когось? Ми ж не Динамо і не Шахтар, щоб дозволяти собі тримати футболіста до 28-ми років. Ми - скромний клуб, намагаємося, як можемо, виживати за рахунок себе", - цитує керманича луганців dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лунін перейде в Інтер за 6 мільйонів євро.
Також повідомлялося, що Луніним цікавляться Ювентус та Ліверпуль.
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