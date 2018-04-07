Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
181 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
07.04.2018  18:51

Відпустіть вже цього молодого парубка! Вернидуб сварив ЗМІ за надмірну увагу до Луніна

 Андрій Лунін

Журналісти мають менше уваги звертати на талановитого голкіпера Зорі Андрія Луніна, щоб той міг спокійно грати у футбол.

Таку заяву зробив головний тренер Зорі Юрій Вернидуб, коментуючи розгромну поразку 0:4 від Динамо у матчі 26-го туру УПЛ.

"Відпустіть вже цього молодого пацана! Прихопили його, і все пишіть, пишіть. Адже самі ж знаєте, як можна поїхати в Європу і просто просидіти там пару років на лавці запасних. Швед де був? В Іспанії? І що, багато він там награв? Але ж зробили з нього супер-зірку. Зараз він в "Карпатах" ледве-ледве грає...", - вважає Вернидуб.

"Луніну я порадив взагалі відмовитися від спілкування з пресою. Тоді він, може, чогось доб'ється. Чим менше уваги з боку преси, тим краще. У Динамо теж є молода зірка - Шапаренко, але щось я його в пресі не чую. Забиває собі потихеньку, і все. Те ж саме стосується і Циганкова. Менше - інтерв'ю, більше - справи!", - говорить тренер про 19-річного голкіпера.

Вернидуб додав, що намагається не лізти у питання трансферів чинних гравців його команди, але підкреслив, що насильно тримати Луніна у Зорі ніхто не буде.

"Катавасія навколо Луніна тягнеться з зими! В який тільки клуб його не відправляти. Таке враження, що половина світу за ним бігає. Давайте трохи пригальмуємо з цією темою. Прийде літо - розберемося. Я як тренер намагаюся не влазити в ці справи. Лише повторюся: при гідному пропозиції ніхто не збирається Луніна тримати. Ви хоч раз бачили, щоб в Зорі передержали когось? Ми ж не Динамо і не Шахтар, щоб дозволяти собі тримати футболіста до 28-ми років. Ми - скромний клуб, намагаємося, як можемо, виживати за рахунок себе", - цитує керманича луганців dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лунін перейде в Інтер за 6 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що Луніним цікавляться Ювентус та Ліверпуль. 





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
19:54
Футбол. Вінницька Нива здолала тернопільську, СК Дніпро-1 переміг Металіст 1925. Інші матчі Другої ліги
19:48
Футбол. Суркіс висловився про підсилення Динамо
19:25
Футбол. Ліверпуль і Евертон голів не забили, Ман Сіті приймає МЮ у 33 турі чемпіонату Англії
19:08
Футбол. Дубль Гладкого приніс першу у 2018-му перемогу Чорноморцю. Інші матчі 26-го туру Прем'єр-ліги
18:56
Футбол. Ювентус переміг Беневенто. Інші матчі 31-го туру чемпіонату Італії
18:51
Футбол. Відпустіть вже цього молодого парубка! Вернидуб сварив ЗМІ за надмірну увагу до Луніна
18:34
Футбол. Хацкевич зробив заяву щодо скандального нападника Динамо
18:17
Футбол. СК Дніпро-1 - Металіст 1925: відео онлайн-трансляція матчу лідерів Другої ліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!