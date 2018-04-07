Відпустіть вже цього молодого парубка! Вернидуб сварив ЗМІ за надмірну увагу до Луніна

Андрій Лунін

Журналісти мають менше уваги звертати на талановитого голкіпера Зорі Андрія Луніна, щоб той міг спокійно грати у футбол.

Таку заяву зробив головний тренер Зорі Юрій Вернидуб, коментуючи розгромну поразку 0:4 від Динамо у матчі 26-го туру УПЛ.

"Відпустіть вже цього молодого пацана! Прихопили його, і все пишіть, пишіть. Адже самі ж знаєте, як можна поїхати в Європу і просто просидіти там пару років на лавці запасних. Швед де був? В Іспанії? І що, багато він там награв? Але ж зробили з нього супер-зірку. Зараз він в "Карпатах" ледве-ледве грає...", - вважає Вернидуб.

"Луніну я порадив взагалі відмовитися від спілкування з пресою. Тоді він, може, чогось доб'ється. Чим менше уваги з боку преси, тим краще. У Динамо теж є молода зірка - Шапаренко, але щось я його в пресі не чую. Забиває собі потихеньку, і все. Те ж саме стосується і Циганкова. Менше - інтерв'ю, більше - справи!", - говорить тренер про 19-річного голкіпера.

Вернидуб додав, що намагається не лізти у питання трансферів чинних гравців його команди, але підкреслив, що насильно тримати Луніна у Зорі ніхто не буде.

"Катавасія навколо Луніна тягнеться з зими! В який тільки клуб його не відправляти. Таке враження, що половина світу за ним бігає. Давайте трохи пригальмуємо з цією темою. Прийде літо - розберемося. Я як тренер намагаюся не влазити в ці справи. Лише повторюся: при гідному пропозиції ніхто не збирається Луніна тримати. Ви хоч раз бачили, щоб в Зорі передержали когось? Ми ж не Динамо і не Шахтар, щоб дозволяти собі тримати футболіста до 28-ми років. Ми - скромний клуб, намагаємося, як можемо, виживати за рахунок себе", - цитує керманича луганців dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лунін перейде в Інтер за 6 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що Луніним цікавляться Ювентус та Ліверпуль.