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332 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 19:08
Дубль Гладкого приніс першу у 2018-му перемогу Чорноморцю. Інші матчі 26-го туру Прем'єр-ліги
Завдяки дублю новачка Олександра Гладкого Чорноморець здобув першу у 2018 році перемогу, впевнено обігравши 3:1 Олімпік у матчі 26-го туру УПЛ.
Також у рамках ігрового дня Олександрія розібралася із Сталлю 2:0.
Нагадаємо, раніше Динамо розбило Зорю, а Шахтар переміг на виїзді Верес у рамках 26-го туру.
Чемпіонат України
26 тур
7 квітня
Олександрія - Сталь 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Протасов, 2:0 - 36, пенальті Грицук.
Чорноморець - Олімпік 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 33 Гладкий, 1:1 - 42 Сондей, 2:1 - 43 Гладкий, 3:1 - 82 Матяж.
Ворскла - Маріуполь 19:30
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій