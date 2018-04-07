Дубль Гладкого приніс першу у 2018-му перемогу Чорноморцю. Інші матчі 26-го туру Прем'єр-ліги

Завдяки дублю новачка Олександра Гладкого Чорноморець здобув першу у 2018 році перемогу, впевнено обігравши 3:1 Олімпік у матчі 26-го туру УПЛ.

Також у рамках ігрового дня Олександрія розібралася із Сталлю 2:0.

Нагадаємо, раніше Динамо розбило Зорю, а Шахтар переміг на виїзді Верес у рамках 26-го туру.

Чемпіонат України

26 тур

7 квітня

Олександрія - Сталь 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Протасов, 2:0 - 36, пенальті Грицук.

Чорноморець - Олімпік 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 33 Гладкий, 1:1 - 42 Сондей, 2:1 - 43 Гладкий, 3:1 - 82 Матяж.

Ворскла - Маріуполь 19:30

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ