Ювентус переміг Беневенто. Інші матчі 31-го туру чемпіонату Італії

7 квітня відбудеться чотири матчі 31-го туру Серії А.

Так, Ювентус закріпився на першій сходинці після перемоги на виїзді над Беневенто - 4:2.

Хет-триком відзначився нападник Пауло Дибала.

Раніше повідомлялося, що Ювентус поступився у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реалу.

Чемпіонат Італії-2017/18

31-й тур

7 квітня

Беневенто - Ювентус - 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 16 Дибала, 1:1 - 24 Діабате, 1:2 - 45, пенальті Дибала, 2:2 - 51 Діабате, 2:3 - 74, пенальті Дибала, 2:4 - 82 Дуглас Коста.

Fischio finale al "Vigorito": la @juventusfc vince un match ricco di gol e conquista i tre punti! #BeneventoJuve termina 2-4! #SerieATIM pic.twitter.com/tP6e7b0JTE — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 7 квітня 2018 р.

СПАЛ - Аталанта - 19:00.

Рома - Фіорентина - 19:00

Сампдорія - Дженоа - 21:45.