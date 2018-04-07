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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 18:56
Ювентус переміг Беневенто. Інші матчі 31-го туру чемпіонату Італії
7 квітня відбудеться чотири матчі 31-го туру Серії А.
Так, Ювентус закріпився на першій сходинці після перемоги на виїзді над Беневенто - 4:2.
Хет-триком відзначився нападник Пауло Дибала.
Раніше повідомлялося, що Ювентус поступився у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реалу.
Чемпіонат Італії-2017/18
31-й тур
7 квітня
Беневенто - Ювентус - 2:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 16 Дибала, 1:1 - 24 Діабате, 1:2 - 45, пенальті Дибала, 2:2 - 51 Діабате, 2:3 - 74, пенальті Дибала, 2:4 - 82 Дуглас Коста.
Fischio finale al "Vigorito": la @juventusfc vince un match ricco di gol e conquista i tre punti! #BeneventoJuve termina 2-4! #SerieATIM pic.twitter.com/tP6e7b0JTE— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 7 квітня 2018 р.
СПАЛ - Аталанта - 19:00.
Рома - Фіорентина - 19:00
Сампдорія - Дженоа - 21:45.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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