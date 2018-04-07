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389 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 19:48
Суркіс висловився про підсилення Динамо
|Ігор Суркіс
Динамо потребує підсилення, щоб показувати результат на міжнародній арені.
Таку заяву, коментуючи перемогу киян над Зорею у матчі 26-го туру (4:0) зробив їхній президент Ігор Суркіс.
"Мені сьогодні сподобалися Вербич, Циганков - та й вся лінія атаки. Видно, що в другому таймі команда грала з настроєм, хлопці притираються один до одного. Думаю, у цієї команди є велике майбутнє". - вважає Суркіс.
Звісно, є необхідність посилити певні позиції. Про них знаю я, про них знає головний тренер. Можливо для рівня чемпіонату України для цієї команди вистачить, але - не для європейського рівня", - заявив президент Динамо в інтерв'ю журналістам.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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