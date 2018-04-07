Баварія розгромила Аугсбург та достроково виграла чемпіонство. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини
7 квітня у рамках 29-го туру першості Бундесліги Баварія розгромила 4:1 Аугсбург та достроково стала чемпіоном сезону-2017/18.
В активі баварців стало 72 очки і тепер, незважаючи на результати наступних чотирьох матчів вони недосяжні для найближчих переслідувачів - Шальке.
Для мюнхенців це чемпіонство завоював Карло Анчелотті та його наступник Юпп Гайнкес, який змінив італійці восени, вже по ходу сезону.
Варто додати, що Баварія взяла срібну салатницю вшосте поспіль, а усього в активі команди вже 28 перемог у чемпіонаті.
При цьому Шальке програв у 29-му турі - на виїзді команда Євгена Коноплянки поступилася Гамбургу 2:3. Сам українець так і не вийшов на поле.
Нагадаємо, Баварія у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів перемогла на виїзді Севілью 2:1.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
29-й тур
7 квітня
Аугсбург - Баварія - 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 18, автогол Зюле, 1:1 - 32 Толіссо, 1:2 - 38 Хамес Родрігес, 1:3 - 62 Роббен, 1:4 - 87 Вагнер.
6⃣! #MiaSanMeister— FC Bayern München (@FCBayern) 7 квітня 2018 р.
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Боруссія М - Герта - 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Калу, 1:1 - 75 Азар, 2:1 - 79 Азар.
Фрайбург - Вольфсбург - 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Дідаві, 0:2 - 83 Дідаві.
JAAA! Wichtiger Sieg! #SCFWOB pic.twitter.com/qRNzfIeVrk— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 7 квітня 2018 р.
Кельн - Майнц - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Гектор, 1:1 - 50 де Бласіс.
Гамбург - Шальке - 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Налдо, 1:1 - 17 Костич, 2:1 - 52 Голтбі, 2:2 - 63 Бюргшталлер, 3:2 - 84 Гунт.
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