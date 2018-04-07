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212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 20:56
Шахтар - Динамо: ключові українські футболісти гірників зіграють проти киян
|Тарас Степаненко
Центрхав Тарас Степаненко та правий захисник Богдан Бутко вийдуть на поле проти Динамо у рамках 27-го туру УПЛ 14 квітня у Харкові.
Про це після перемоги 2:0 над Вересом у поєдинку 26-го туру розповів керманич гірників Паулу Фонсека.
"У Богдана пошкодження не надто серйозне - розраховую, що він буде готовий вже до найближчого матчу. Степаненко підвернув ногу і, на жаль, не встиг відновитися. Також сподіваюся, що він повернеться в форму до наступного поєдинку", - сказав Фонсека на прес-конференції у Рівному.
Додамо, що Бутко та Степаненко не зіграли проти Вереса.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Шахтарі обіцяють ідеальний газон на стадіоні Металіст, де відбудеться всеукраїнське дербі.
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