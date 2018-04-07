Шахтар - Динамо: ключові українські футболісти гірників зіграють проти киян

Тарас Степаненко

Центрхав Тарас Степаненко та правий захисник Богдан Бутко вийдуть на поле проти Динамо у рамках 27-го туру УПЛ 14 квітня у Харкові.

Про це після перемоги 2:0 над Вересом у поєдинку 26-го туру розповів керманич гірників Паулу Фонсека.

"У Богдана пошкодження не надто серйозне - розраховую, що він буде готовий вже до найближчого матчу. Степаненко підвернув ногу і, на жаль, не встиг відновитися. Також сподіваюся, що він повернеться в форму до наступного поєдинку", - сказав Фонсека на прес-конференції у Рівному.

Додамо, що Бутко та Степаненко не зіграли проти Вереса.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Шахтарі обіцяють ідеальний газон на стадіоні Металіст, де відбудеться всеукраїнське дербі.