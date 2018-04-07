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07.04.2018  22:24

Після вольової перемоги МЮ над Ман Сіті Моурінью привітав Гвардіолу із чемпіонством

 Жозе Моурінью

Манчестер Сіті заслужено стане чемпіоном АПЛ у нинішньому сезоні. 

Про це після перемоги МЮ над Сіті у рамках 33-го туру першості (3:2) заявив головний тренер червоних дияволів Жозе Моурінью.

"Мене засмутив перший пропущений гол. Сіті забили нам з кутового втретє в сезоні. Після другого голу було важливо, що гравці не втратили впевненість", - вважає Моурінью. 

"Математично нам потрібно шість очок, щоб залишитися у топ-4, і ця перемога безперечно допоможе нам у вирішенні цієї задачі. Наше завдання - зайняти друге місце. Але я хочу привітати Ман Сіті з чемпіонством. Вони виграють титул заслужено. Вони постійно перемагали і врешті-решт не дали шансів іншим командам", - цитує керманича МЮ BBC.

Поразка від МЮ стала для Манчестер Сіті другою у чемпіонаті. 

Додамо, що обом командам залишилося провести у першості Англії по шість матчів. 

Раніше повідомлялося, що екс-гравець МЮ Златан Ібрагімович зізнався у великій симпатії до Моурінью.





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