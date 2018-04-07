Після вольової перемоги МЮ над Ман Сіті Моурінью привітав Гвардіолу із чемпіонством
|Жозе Моурінью
Манчестер Сіті заслужено стане чемпіоном АПЛ у нинішньому сезоні.
Про це після перемоги МЮ над Сіті у рамках 33-го туру першості (3:2) заявив головний тренер червоних дияволів Жозе Моурінью.
"Мене засмутив перший пропущений гол. Сіті забили нам з кутового втретє в сезоні. Після другого голу було важливо, що гравці не втратили впевненість", - вважає Моурінью.
"Математично нам потрібно шість очок, щоб залишитися у топ-4, і ця перемога безперечно допоможе нам у вирішенні цієї задачі. Наше завдання - зайняти друге місце. Але я хочу привітати Ман Сіті з чемпіонством. Вони виграють титул заслужено. Вони постійно перемагали і врешті-решт не дали шансів іншим командам", - цитує керманича МЮ BBC.
Поразка від МЮ стала для Манчестер Сіті другою у чемпіонаті.
Додамо, що обом командам залишилося провести у першості Англії по шість матчів.
Раніше повідомлялося, що екс-гравець МЮ Златан Ібрагімович зізнався у великій симпатії до Моурінью.
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