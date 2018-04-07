Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
333 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
07.04.2018  22:59

Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі

 

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі програв два матчі поспіль, пропустивши по три голи. 

Про це стало відомо після поразки 2:3 у матчі 33-го туру Прем'єр-ліги Англії від Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що 4 квітня Ман Сіті поступився Ліверпулю 0:3 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як відомо, Гвардіола крім Ман Сіті очолював Барселону та Баварію.  

Наступний матч Ман Сіті проведе 10 квітня у рамках матчу-відповіді ЛЧ. 





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
07.04.2018
23:58
Футбол. Хет-трик Мессі допоміг Барселоні здолати Леганес. Інші матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії
23:42
Футбол. Динамо - Зоря: стало відомо про рекорд на матчі 26-го туру УПЛ
23:38
Футбол. Ювентус здолав Беневенто, шоста поспіль перемога Фіорентини. Інші матчі 31-го туру чемпіонату Італії
23:18
Футбол. Монако переміг Нант та наблизився до ПСЖ. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Франції
22:59
Футбол. Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі
22:44
Футбол. Молодий талант Динамо у матчі із Зорею отримав травму, проте уникнув перелому ключиці
22:24
Футбол. Після вольової перемоги МЮ над Ман Сіті Моурінью привітав Гвардіолу із чемпіонством
21:57
Футбол. Баварія розгромила Аугсбург та достроково виграла чемпіонство. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!