Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі програв два матчі поспіль, пропустивши по три голи.

Про це стало відомо після поразки 2:3 у матчі 33-го туру Прем'єр-ліги Англії від Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що 4 квітня Ман Сіті поступився Ліверпулю 0:3 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як відомо, Гвардіола крім Ман Сіті очолював Барселону та Баварію.

Наступний матч Ман Сіті проведе 10 квітня у рамках матчу-відповіді ЛЧ.