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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
333 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 22:59
Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі
Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі програв два матчі поспіль, пропустивши по три голи.
Про це стало відомо після поразки 2:3 у матчі 33-го туру Прем'єр-ліги Англії від Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що 4 квітня Ман Сіті поступився Ліверпулю 0:3 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Як відомо, Гвардіола крім Ман Сіті очолював Барселону та Баварію.
Наступний матч Ман Сіті проведе 10 квітня у рамках матчу-відповіді ЛЧ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій