Монако переміг Нант та наблизився до ПСЖ. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Франції
7 квітня у першості французької Ліги 1 вдібулося шість матчів.
Так, Монако скоротив відрив від ПСЖ до 14 очок завдяки перемозі над Нантом 2:1.
Із тим же рахунком Бордо здолав аутсайдера чемпіонату Лілль.
Нагадаємо, напередодні ПСЖ зіграв унічию із Сент-Етьєном.
Чемпіонат Франції
32-й тур
7 квітня
Монако - Нант - 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 32 Томассон, 1:1 - 42 Фалькао, 2:1 - 45 Лопеш.
VICTOIRE pour l'AS Monaco ! Menés au score, les Rouge et Blanc ont su réagir pour s'imposer au stade Louis-II !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 квітня 2018 р.
⚽️42' @FALCAO
⚽️45' @Rony10Lopes
2⃣-1⃣ #ASMFCN pic.twitter.com/JqFNXnGUCO
Анже - Страсбур - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Токо-Екамбі, 1:1 - 71, пенальті Мартен.
Ам'єн - Кан - 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Дібассі, 2:0 - 30 Гакпе, 3:0 - 53 Конате
Бордо - Лілль - 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 13 Мотіба, 1:1 - 42 Камано, 2:1 - 45 Камано.
Les bordelais ont été menés mais grâce à un doublé de François Kamano, ils retrouvent la victoire ! pic.twitter.com/hRyZ7CpdJm— FCGirondins Bordeaux (@girondins) 7 квітня 2018 р.
Генгам - Труа - 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Бенезе, 2:0 - 47 Блас, 3:0 - 79 Нґбакото, 4:0 - 90 Бріан.
Тулуза - Діжон - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 10 Квон Чхан Хун.
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