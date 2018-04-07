Монако переміг Нант та наблизився до ПСЖ. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Франції

7 квітня у першості французької Ліги 1 вдібулося шість матчів.

Так, Монако скоротив відрив від ПСЖ до 14 очок завдяки перемозі над Нантом 2:1.

Із тим же рахунком Бордо здолав аутсайдера чемпіонату Лілль.

Нагадаємо, напередодні ПСЖ зіграв унічию із Сент-Етьєном.

Чемпіонат Франції

32-й тур

7 квітня

Монако - Нант - 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 32 Томассон, 1:1 - 42 Фалькао, 2:1 - 45 Лопеш.

Анже - Страсбур - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Токо-Екамбі, 1:1 - 71, пенальті Мартен.

Ам'єн - Кан - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Дібассі, 2:0 - 30 Гакпе, 3:0 - 53 Конате

Бордо - Лілль - 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 13 Мотіба, 1:1 - 42 Камано, 2:1 - 45 Камано.

Les bordelais ont été menés mais grâce à un doublé de François Kamano, ils retrouvent la victoire ! pic.twitter.com/hRyZ7CpdJm — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 7 квітня 2018 р.

Генгам - Труа - 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Бенезе, 2:0 - 47 Блас, 3:0 - 79 Нґбакото, 4:0 - 90 Бріан.

Тулуза - Діжон - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Квон Чхан Хун.

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