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255 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 23:42
Динамо - Зоря: стало відомо про рекорд на матчі 26-го туру УПЛ
На матчі 26-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги між Динамо та Зорею (4:0) було встановлено рекорд із відвідуваності у 2018 році.
Поєдинок на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, згідно із офіційною інформацією, відвідало 12 876 глядачів.
До зустрічі киян та луганців найкращий показник (10 742) було продемонстровано у Маріуполі, де місцева команда приймала якраз Динамо.
Цікаво, що ця гра йде на третьому місці за рівнем відвідуваності після двох матчів Динамо та Шахтаря, які відбулися ще у 2017-му.
Додамо, що наступна зустріч Шахтаря та Динамо відбудеться 14 квітня у Харкові.
Раніше повідомлялося, що у Шахтарі рекламував гру із Динамо провокаційними плакатами.
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