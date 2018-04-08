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07.04.2018  23:42

Динамо - Зоря: стало відомо про рекорд на матчі 26-го туру УПЛ

 

На матчі 26-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги між Динамо та Зорею (4:0) було встановлено рекорд із відвідуваності у 2018 році.

Поєдинок на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, згідно із офіційною інформацією, відвідало 12 876 глядачів.

До зустрічі киян та луганців найкращий показник (10 742) було продемонстровано у Маріуполі, де місцева команда приймала якраз Динамо. 

Цікаво, що ця гра йде на третьому місці за рівнем відвідуваності після двох матчів Динамо та Шахтаря, які відбулися ще у 2017-му. 

Додамо, що наступна зустріч Шахтаря та Динамо відбудеться 14 квітня у Харкові.

Раніше повідомлялося, що у Шахтарі рекламував гру із Динамо провокаційними плакатами.

Проте у мережі у вболівальників Динамо знайшлася відповідь.





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