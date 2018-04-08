Аль-Ахлі Реброва зіграв внічию з лідером чемпіонату Аль-Хілаль

Сергій Ребров

Аль-Ахлі з Джидди Сергія Реброва не зміг обіграти Аль-Хілаль в передостанньому турі чемпіонату Саудівської Аравії.

Команда українця продовжує йти на 2-му місці в чемпіонаті, відстаючи від лідера Аль-Хілаль на одне очко.

В останньому турі обидві команди зіграють вдома.

Нагадаємо, що раніше команда Реброва вийшла у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів.