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438 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 09:19
Аль-Ахлі Реброва зіграв внічию з лідером чемпіонату Аль-Хілаль
|Сергій Ребров
Аль-Ахлі з Джидди Сергія Реброва не зміг обіграти Аль-Хілаль в передостанньому турі чемпіонату Саудівської Аравії.
Команда українця продовжує йти на 2-му місці в чемпіонаті, відстаючи від лідера Аль-Хілаль на одне очко.
В останньому турі обидві команди зіграють вдома.
Нагадаємо, що раніше команда Реброва вийшла у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій