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421 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 09:43
Зозуля зіграв за Альбасете вперше з 11 лютого
|Роман Зозуля в грі проти Райо Вальєкано
Український нападник Роман Зозуля вперше з'явився на полі з 11 лютого.
Матч сегудни проти Райо в запасі, але вийшов на поле на 57-й хвилині.
Останній раз українець виходив на поле 11 лютого в матчі з Хімнастік (0:1).
Всього в поточному сезоні Зозуля провів 21 матч, забив 7 голів і зробив 2 ассисти.
Альбасете поступився з рахунком 0:1, та посідає після 33-матчів 13-те місце.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій