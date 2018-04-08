Зозуля зіграв за Альбасете вперше з 11 лютого

Роман Зозуля в грі проти Райо Вальєкано

Український нападник Роман Зозуля вперше з'явився на полі з 11 лютого.

Матч сегудни проти Райо в запасі, але вийшов на поле на 57-й хвилині.

Останній раз українець виходив на поле 11 лютого в матчі з Хімнастік (0:1).

Всього в поточному сезоні Зозуля провів 21 матч, забив 7 голів і зробив 2 ассисти.

Альбасете поступився з рахунком 0:1, та посідає після 33-матчів 13-те місце.